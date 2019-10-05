Москва, , 21:34 — REGNUM Запуск движения по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) будет способствовать экономическому росту и привлечению инвестиций в прилегающие к ним территории. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, проект строительства МЦД носит прорывной характер для московской агломерации, так как даст возможность для формирования новых точек роста там, где ранее отсутствовало качественное и удобное транспортное сообщение.

«Развитие скоростного транспорта «потянет» за собой развитие прилегающих к железным дорогам территорий. Это даст импульс к развитию не используемых сегодня площадей», — подчеркнул глава Стройкомплекса.

Напомним, МЦД будут связывать различные направления Московской железной дороги. Движение по первым диаметрам, МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск», планируют начать до конца 2019 года. В их состав войдут 66 станций. В дальнейшем столичные власти планируют посредством МЦД связать между собой транспортным сообщением другие территории — Апрелевку и Железнодорожный, Зеленоград и Раменское, Пушкино и Домодедово.

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