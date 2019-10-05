Каракас, , 19:57 — REGNUM Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень, товарооборот между двумя странами в ближайшие годы может серьезно вырасти. Об этом 5 октября заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках встречи сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии в Каракасе.

По его словам, в 2018 году товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7%, составив $85,3 млн.

«При сохранении текущей положительной динамики в качестве реальной задачи рассматриваю выведение товарооборота на уровень не менее $150 млн», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре венесуэльский лидер совершил визит в Москву, где состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, главы государств обсуждали военно-техническое сотрудничество. Комментируя эту встречу, глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал Россию «одной из великих держав 21 века».

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