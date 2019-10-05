Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM По итогам заседания в Санкт-Петербурге ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем GO15 приняла решение направить усилия исследователей на решение проблемы снижения естественной инерции энергосистем из-за увеличения доли возобновляемых источников энергии. Об этом сообщила пресс-служба Системного оператора ЕЭС России.

В 2019 году в GO15 исследования велись в рамках стратегических рабочих групп «Управление энергосистемами в условиях изменения структуры генерации и увеличения доли ВИЭ» и «Устойчивость и живучесть энергосистем». В 2020 году они будут продолжены в этих же группах, однако главным направлением работы станет поддержание надежности энергосистемы при снижении ее стабильности, вызванном снижением инерции.

В компании отметили, что проблема связана с работой малых генераторов. Если большие генераторы и турбины электростанций обеспечивают инерцию в системе и удерживает её в равновесии, то солнечные и ветряные электростанции работают по-другому — они не могут выполнять эту функцию. Поэтому для обеспечения стабильности энергосистем требуются дополнительные решения, которые договорились проработать участники GO15 в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что годовое заседание ассоциации GO15 впервые прошло в России — в Санкт-Петербурге. Ассоциация объединяет системных операторов, управляющих крупными энергосистемами с нагрузкой свыше 50 ГВт каждый. В совокупности члены ассоциации обеспечивают управление энергосистемами с более чем 70% мирового электропотребления.

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