Ташкент, , 13:19 — REGNUM Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) обсудили в Ташкенте, сообщает 5 октября агентство «Казинформ».

В Узбекистане прошло первое заседание Тюркского делового совета, в котором принял участие глава ССТГ Багдат Амреев и руководство торгово-промышленных палат Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Киргизии и Венгрии.

Участники совещания обсудили укрепление регионального взаимодействия в сфере торговли, промышленности и предпринимательства. После совещания состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие более 500 предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдат Амреев прибыл в Ташкент. Узбекистан вошел в организацию в сентябре 2019 года.

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