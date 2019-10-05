Ташкент, , 13:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана разработало проект Концепции развития фармацевтической отрасли республики на 2020−2024 годы. Соответствующий проект документа опубликован на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики».

В проекте отмечается, что местные производители не достаточно удовлетворяют потребности населения и лечебно-профилактические учреждения страны. Доля импортных лекарственных средств составляет 73%.

Долю продукции местных производителей на внутреннем рынке планируется увеличить до 50%. В рамках Концепции планируется расширить номенклатуру продукции, снизить импорт лекарств, усовершенствовать механизм ценообразования и принять ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября правительство Узбекистана утвердило перечень сильнодействующих веществ, а также показатели крупного размера этих веществ.

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