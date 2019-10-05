Киев, , 12:36 — REGNUM О ненормальной политике образования тарифов на Украине заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. Об этом 5 октября сообщает «24 канал».

«Прежде всего, надо понимать, что у нас существенно завышены тарифы. Они — ненормальные. Таких требований к покупателям газа, тепла и электроэнергии нет нигде в мире. На рынке всегда учитывается мнение потребителя», — отметил эксперт.

«А что у нас? Нас просто прижали коленом к земле и мы даже слова не можем сказать. Завышенные тарифы являются началом всего этого каламбура. Сначала — высокие тарифы, потом люди не могут заплатить, и за них платит государство. Когда государство за кого-то платит, тогда люди не хотят работать. Есть много случаев, особенно в нашем западном регионе, когда люди не хотят устраиваться на заводы, потому что у них заберут субсидию. Это абсурд! Это очень и очень плохой социальный компонент», — подытожил политик.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснял повышение цен на хлеб на Укриане непрофессионализмом нынешней власти и нежеланием решать эту проблему.