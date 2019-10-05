Самара, , 12:24 — REGNUM Самарское предприятие «Авиаагрегат» получит новый станочный парк стоимостью 400 млн рублей для повышения эффективности производства и качества шасси для всех видов воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Технодинамика».

"Уникальное высокотехнологичное оборудование значительно увеличит возможности «Авиаагрегата» по производству труднообрабатываемых крупногабаритных деталей для шассийной продукции», — прокомментировал предстоящее обновление генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Отмечается, что оборудование приобретается в рамках государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса России. Всего до конца 2019 года на предприятии будет введено в эксплуатацию 11 станков.

ОАО «Авиаагрегат» — российское предприятие в Самаре, специализируется на проектировании и производстве шасси. Входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

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