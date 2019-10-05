Ташкент, , 12:08 — REGNUM Руководство американской IT-компании EPAM Systems выразило заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане, сообщили 5 октября в пресс-службе МИД республики.

3 октября посол Узбекистана в Нидерландах Дильер Хакимов встретился с генеральным директором компании EPAM Николаем Фроловым. По итогам встречи стороны договорились об организации визитов на высоком уровне для обсуждения вопросов расширения компании на рынке Узбекистана.

Отметим, офис компании EPAM Systems был запущен в Ташкенте в мае 2019 года. EPAM является крупнейшим мировым производителем заказного программного обеспечения.

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