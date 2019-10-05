Ташкент, , 12:08 — REGNUM Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий является важнейшей отраслью Узбекистана, на сегодня доля отрасли в объеме промышленного производства составляет 11,5%, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

Он сообщил, что на 1 января 2019 года в пищевой промышленности действует свыше 12,9 тысяч предприятий различных форм собственности, в том числе 109 крупных.

Собеседник агентства указал, что природно-климатические условия в Узбекистане очень благоприятны для выращивания и производства многих сельскохозяйственных культур, в республике есть потенциал для выращивания более 20 миллионов тонн плодоовощной продукции в год.

Вместе с этим, несмотря на обеспеченности сырьем, уровень переработки в республике овощей и фруктов остается низким — 4,3% и 20% соответственно.

Причиной является слабая материально-техническая база большинства предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и продовольствия.

«Все это не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению качества», отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что уровень внедрения в производство современных видов упаковки недостаточен для решения вопросов повышения качества и безопасности продукции, оптимизации процесса товародвижения.

Также, внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий, диверсификацию производства, возможность решать проблемы, связанные с защитой окружающей среды тормозит отсутствие достаточных финансовых средств.

«Сдерживающим фактором дальнейшего развития пищевой промышленности является неразвитая инфраструктура продовольственного рынка, что негативно отражается на формировании справедливых цен на социально важные виды продовольствия и решении вопроса их физической доступности для населения», сообщил собеседник агентства.