Москва, , 10:10 — REGNUM Свыше 3,65 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) перевезли российские операторы по сети Российских железных дорог в январе-сентябре 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года объём перевозок за девять месяцев текущего года вырос на 12,7%. При этом во внутреннем сообщении отправлено 1,52 млн ДФЭ (+8,6%), в транзитном — 409,4 тыс. (+7,4%), в экспортном — 935,7 тыс. (+12,4%), в импортном — порядка 788 тыс. (+25,6%).

Больше всего в контейнерах перевозят химикаты и соду (405,6 тыс. ДФЭ), лесные грузы (382,1 тыс.) и бумагу (228,8 тыс.). Всего в отчётном периоде перевезено 34,8 млн тонн грузов — на 13,6% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

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