Якутск, , 09:58 — REGNUM Объём грузоперевозок с использованием флота Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП) в январе-сентябре 2019 года составил 1 млн 228 тыс. тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

Итоги работы за девять месяцев подвели участники радиосовещания во главе с заместителями генерального директора предприятия, специалистами служб и отделов, начальников подразделений пароходства.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов отметил, что в объёме отправленных грузов 294 тыс. тонн приходится на нефтепродукты наливом, еще 934 тыс. тонн — на сухогрузы. При этом план сентября речники перевыполнили на 30%.

Отметается, что сегодня в эксплуатации пароходства находятся 175 единиц транспортного флота. Весь плановый объём к настоящему времени отправлен в арктические районы. Вместе с тем, доставка грузов продолжается — арктическая навигация официально продлена до 15 октября.

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