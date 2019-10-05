Москва, , 09:47 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что в 2020 году российский газ вряд ли будет прокачиваться транзитом через Украину в соответствии с евросоюзным законодательством. Об этом Новак сказал в интервью радиостанции Business FM.

Новак напомнил, что российские власти вовсе не собираются совсем отказываться от украинского маршрута доставки российского газа в страны Евросоюза. Однако этот маршрут должен быть эффективным и конкурентноспособным, а тарифы выгодными и прозрачными.

Также Новак отметил, что Москва готова и продлевать действующий контракт на транзит и работать по евросоюзному законодательству, которого так жаждет Украина. Поскольку и украинская сторона и представители Европейской комиссии выступают за второй вариант, российская сторона его и обсуждает.

Однако Новак пояснил, что в Москве сомневаются в том, что к 1 января 2020 года на Украине успеют подготовить всю необходимую законодательную базу для перехода на евросоюзное законодательство в вопросе транзита газа. Кроме того, нет никаких гарантий, что принятое на Украине законодательство (если оно действительно будет принято) будет соответствовать евросоюзному. То есть потребуется детальная юридическая экспертиза.

Кроме того Новак пояснил, что принятие евросоюзного законодательства на Украине в секторе газодобычи и транзита газа создает некоторые трудности. Во-первых, в соответствии с евросоюзным законодательством, если компания хочет бронировать трубопроводные мощности на год и более, то соответствующий аукцион проходит до 15 февраля года предшествующего. То есть на 2020 год такое уже невозможно. Если бронирование осуществляется на один квартал, то это должно быть до 15 апреля года предшествующего. А если на месяц, то до 1 декабря. То есть остается вариант только на месяц.

В целом, Новак не видит смысла в использовании евросоюзного законодательства при торговле и транзите газа между Россией и Украиной, так как в этом случае Россия является единственным поставщиком. А смысл евросоюзного законодательства именно в том, чтобы регулировать рынок газа при наличии нескольких поставщиков.