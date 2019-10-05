Курган, , 09:41 — REGNUM Курганские общественники проверили качество топлива на автозаправках столицы Зауралья. Были отобраны пробы дизельного топлива и бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95. Выяснилось, что не все они соответствуют стандартам качества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Рейд прошёл в сентябре. Были отобраны образцы на двух автозаправочных станциях Кургана и одной заправке в близком к городу Кетовском районе.

Общественники ознакомились с паспортами качества на топливо, хранением арбитражных проб, а независимая лаборатория проверила отобранные образцы топлива.

«На одной из АЗС нам не удалось взять все образцы, так как управляющий посчитал наши действия незаконными и прекратил подачу топлива для нас», — заявил эксперт регионального отделения ОНФ в Курганской области Павел Бронских.

По итогам лабораторных исследований лишь на одной автозаправке из трёх все виды топлива соответствуют требованиям ГОСТов и нормам технического регламента Таможенного союза.

Данные проверки активисты ОНФ направили в прокуратуру Курганской области.