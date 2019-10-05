Санкт-Петербург, , 08:39 — REGNUM Некоммерческую организацию, которая будет заниматься стандартизацией и оценкой соответствия в нефтегазовом комплексе, планируют создать российские компании «Газпром», «Газпром нефть» и «Сибур». Об этом сообщила пресс-служба газового холдинга.

Подписание соответствующего дополнительного соглашения к меморандуму о намерениях стороны подписали в рамках Девятого Петербургского международного газового форума. Отмечается, что в соответствии с допсоглашением, к участникам меморандума присоединилась компания «Татнефть».

Цель создания некоммерческой организации — создание новой системы добровольной сертификации, которая будет учитывать лучшие наработки компаний-участниц. В «Газпроме» допустили, что платформой для перспективной системы может стать система «Интергазсерт», созданная в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Газпром» и «Лукойл» создадут совместное предприятие до конца года