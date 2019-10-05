Москва, , 08:00 — REGNUM Каждый десятый представитель среднего класса проживает в российской столице, передаёт РБК.

Москвичи Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой, в основном (54,4%) представители среднего класса живут в больших городах, то есть таких, где численность населения составляет не меньше ста тысяч.

Экономист отметила, что средний класс — это на 51% мужчины и на 48,9% — женщины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихонова заявила, что доходы среднего класса в России в среднем непрерывно снижаются, но при этом часть этой категории населения богатеет, то есть идёт поляризация доходов.

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