Москва, 5 октября 2019, 08:00 — REGNUM Каждый десятый представитель среднего класса проживает в российской столице, передаёт РБК.
По словам профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой, в основном (54,4%) представители среднего класса живут в больших городах, то есть таких, где численность населения составляет не меньше ста тысяч.
Экономист отметила, что средний класс — это на 51% мужчины и на 48,9% — женщины.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихонова заявила, что доходы среднего класса в России в среднем непрерывно снижаются, но при этом часть этой категории населения богатеет, то есть идёт поляризация доходов.
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