Красноярск, , 07:55 — REGNUM О необходимости появления в Красноярском крае программы по улучшению экологической ситуации, опирающейся на средства краевого бюджета, 4 октября было заявлено на заседании Экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии краевого Законодательного собрания Информацию о прошедшем обсуждении опубликовала пресс-служба регионального парламента.

Собравшимся был представлен доклад министра экологии и рационального природопользования края Павла Корчашкина «О реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Красноярск и Норильск». Своё видение ситуации представили независимые экологи Евгений Ходос и Сергей Шахматов, а также была заслушана резолюция митинга «За чистое небо».

По словам главы профильного комитета и председателя совета Александра Симановского, загрязняющие атмосферу выбросы особенно волнуют жителей Красноярска. Сегодня комплексный план по снижению таких выбросов в краевом центре, утвержденный правительством РФ, как раз и обсуждался.

В числе охватываемых комплексным планом вопросов следующие: ситуация с выбросами алюминиевого завода, строительство метро и железной дороги вокруг Красноярска.

Симановский отметил, что считает большим плюсом сам факт наличия такого плана, поскольку он уже работает, на его мероприятия стали выделяться деньги и результаты этого видны.

Вместе с тем главу комитета тревожит то, что в вопросе выделения денег из краевого бюджета «не видно большого движения».

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Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении после летних каникул работы Законодательного собрания Красноярского края.

Комментируя скорое принятие краевого бюджета на 2020 год, Симановский подчеркнул:

«Важно посмотреть, что можно сделать сейчас, чтобы уже с 1 января 2020 года сделать конкретные шаги по улучшению экологической ситуации в Красноярске».

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