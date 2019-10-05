Курган, , 07:05 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков лоббирует проект запуска 100 мини-ферм в регионе ежегодно с 2020 года на уровне Минсельхоза. На встрече с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут он обсудил потенциал развития агропромышленного комплекса региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Вадим Шумков отметил, что с одним из инструментов, направленных на реализацию этого проекта, должна стать новая мера поддержки — «фермерский заём» под 3% годовых на пять лет. Он предложил «Россельхозбанку» рассмотреть возможности предоставления таких кредитов курганским аграриям, а также в целом увеличить объемы льготного кредитования. В 2019 году данный банк выдал сельхозтоваропроизводителям Зауралья льготные кредиты на общую сумму 479 млн рублей.

Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина глава Курганской области в итоге встречи 4 октября 2019 года подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества между правительством Зауралья и банком.