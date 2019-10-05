Москва, , 07:09 — REGNUM Лишь семь процентов населения России в полной мере можно назвать средним классом, передаёт РБК.

Такие выводы изложены в докладе «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» от 3 октября. Доклад был зачитан на российско-французской конференции во ВШЭ.

Формально средний класс в РФ насчитывает 38,2% населения, но из-за неоднородности внутреннего состава всем его характеристикам соответствуют лишь семь процентов жителей страны.

Эти семь процентов экономисты назвали ядром среднего класса. Остальные — периферия: 11,2% — ближняя, 19,5% — дальняя.

Критерием «попадания» в средний класс являются 16 экономических характеристик, в том числе доход выше медианы по России, наличие загородного дома или больших сбережений, обладание властным ресурсом (наличие подчинённых), возможность прибегать к платным услугам врачей за последние три года, а также такой показатель как «самоидентификация со средним классом».

«Всем характеристикам отвечают только 10,3 млн граждан, то есть семь процентов, именно они формируют ядро среднего класса в России», — пишет издание.

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