Гонконг, Китай, , 06:51 — REGNUM Некоторые отделения банков в Гонконге 5 октября приостановили свою работу в связи с массовыми беспорядками. Об этом сообщила пресс-служба управления денежного обращения Гонконга.

Протестующие в Гонконге (сс) Studio Incendo

«Некоторые банки сегодня были вынуждены приостановить обслуживание в некоторых филиалах из-за разрушенных объектов и перебоев в транспортном сообщении», — говорится в сообщении.

Как следует из текста, случаи вандализма и поджоги серьезно повлияли на способность банковского сектора выполнять свои функции.

«Любая форма вандализма и насилия должна быть осуждена», — заявляется в документе.

ИА REGNUM сообщало ранее, что после прошедших в Гонконге массовых беспорядков, приведших к многочисленным актам вандализма, в городе приостановлена работа метро и закрыты многие учреждения культуры.

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