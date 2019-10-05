Москва, , 05:01 — REGNUM Шанс на то, чтобы к новому году договориться с Киевом об условиях транзита российского газа, существует, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт RT.

Комментируя заявление российского министра энергетики Александра Новака о формировании цены на транзит газа через Украину «в соответствии с европейским законодательством», эксперт отметил: раз глава Минэнерго РФ говорит о «введении подобной системы», то между Москвой, Брюсселем и Киевом есть, значит, «определённое согласие» по поводу реформирования системы транзита газа для Украины.

Юшков «Значит, есть шанс, что к 1 января 2020 года мы договоримся об условиях транзита».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Москва по поводу транзита газа через Украину «готова работать в рамках европейского законодательства».

Глава государства отметил, что и договор с Киевом о транзите Москва подпишет — «в соответствии с европейским законодательством» при следующем условии: Украина должна суметь «имплементировать энергетическое законодательство Европы», а для этого нужны изменения в украинском законодательстве.

Если даже этого не удастся, Москва «просто готова продлить на какое-то время, скажем, на год, существующие контракты на прокачку», отметил Путин.

Спустя два дня Новак заявил: цена транзита российского газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством. Напомним, срок действующего российско-украинского договора по транзиту истекает 31 декабря 2019 г.

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