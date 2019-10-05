Кишинёв, , 01:04 — REGNUM Парламент Молдавии 4 октября принял законопроект о деофшоризации. Как передает ИА REGNUM, закон запрещает офшорным компаниям участвовать в приватизации госимущества, проектах государственно-частного партнерства и государственных тендерах.

Под запрет попадут компании, учрежденные в странах, не соблюдающих международное законодательство о финансовой прозрачности, или акционеры и администраторы которых зарегистрированы или живут в таких странах. Также ограничения коснутся молдавских компаний, в капиталах которых участвуют юридические и физические лица из офшоров.