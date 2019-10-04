Мадрид, , 23:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Испании вызвало для объяснений посла США в Мадриде из-за вероятного введения американским правительством новых ввозных пошлин на товары из ЕС, 4 октября передает агентство Reuters.

Власти Испании ранее уже заявили, что готовы «немедленно и решительно» отреагировать на введение пошлин США на сельскохозяйственную и промышленную продукцию стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября ВТО разрешила Соединенным Штатам ответить пошлинами на субсидии стран ЕС для компании Airbus. Ожидается, что новые пошлины США на товары из ЕС будут введены к 15 октября.

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