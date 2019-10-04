Бишкек, , 23:09 — REGNUM В Киргизии насчитывается два с половиной миллиона пользователей сети Интернет — это около 70% взрослого населения страны. Об этом заявил председатель госкомитета информтехнологий и связи Дастан Догоев, выступая на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии», передает «Tazabek».

По словам чиновника, количество интернет-пользователей в республике ежегодно растет на 18%.

Также Догоев отметил, что в Киргизии насчитали два миллиона пользователей социальных сетей, что наглядно демонстрирует высокую активность киргизстанцев в соцсетях.