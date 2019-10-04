Бишкек, , 23:07 — REGNUM Служба финансовой разведки Киргизии совместно с налоговой службой разработали электронную систему применения санкционных перечней и систему формирования и использования информации о юридических лицах, передает «Кабар».

Использование первой системы позволит эффективнее и быстрее проверять санкционные перечни Киргизии и Совета безопасности ООН, содержащие списки лиц и организаций, принимающих участие в террористической и экстремистской деятельности.

А внедрение второй — выявлять коррупционные преступления в сфере госзакупок и эффективнее и противодействовать рейдерским захватам имущества.

Отмечается, что на разработку и внедрение этих электронных инфосистем государственные деньги не тратились.