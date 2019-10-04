Нью-Йорк, США, , 22:19 — REGNUM Фондовый рынок США показывает уверенный рост в ходе торгов, 4 октября передает агентство Reuters.

Уолл-стрит. Нью-Йорк TreptowerAlex

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 297,22 пункта (1,13%), до 26 498,26 пункта, индекс Nasdaq вырос на 93,29 пункта (1,19%), до 7965,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 33,67 пункта (1,16%), до 2944,30 пункта.

Спад на Уолл-стрит продолжался несколько дней, 2 октября индексы рынка зафиксировали самое серьезное падение за шесть недель.

Читайте также: Фондовый рынок США провел худшие торги за шесть недель