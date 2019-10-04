Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM Петербургское правительство занялось поисками концессионера для реконструкции Спортивно-концертного комплекса (СКК) в Московском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по инвестициям.

Смольный объявил открытый конкурс на право заключения соглашения по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Проект подразумевает «реконструкцию и эксплуатацию многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».

Напомним, ранее этот проект, который со скрипом, но все же прошел Градсовет Петербурга, подразумевал снос уникального советского здания, получившего архитектурные и инженерные премии, и строительства на его месте новой арены.

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Сейчас чиновники не уточняют технические подробности конкурсной документации. Отмечают лишь, что проект предполагает создание в Московском районе спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной, «соответствующего современным технологиям строительства», вместимостью более 20 тыс. зрителей на главной и не менее 300 зрителей — на малой арене.

На прилегающей территории будет создан парк отдыха с современным игровым комплексом для массовых мероприятий и занятий спортом на открытом воздухе, но с возможностью пользоваться площадками круглый год, отмечают в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

После публикации конкурсной документации в течение 31 рабочего дня претенденты могут подать заявки. По итогам рассмотрения заявок комиссия определит участников конкурса и начнет прием предложений.

«Реализация столь масштабного проекта позволит не только укрепить статус Санкт-Петербурга как центра мировых спортивных событий, но и создать вокруг комплекса современное открытое общественное пространство. Круглый год вокруг спортивной арены петербуржцы смогут всей семьей проводить досуг, заниматься различными видами спорта, посещать мастер-классы. А в самом комплексе, помимо хоккея, планируется проведение различных культурных событий, концертов, фестивалей и шоу мирового уровня, что позволит сохранить за ареной статус главной концертной площадки Петербурга», — заявил глава комитета Роман Голованов.

Работы по реконструкции СКК должны быть завершены до 2023 года, при этом финансирование со стороны города составит не более 10 млрд рублей.

Срок действия концессионного соглашения с инвестором составит 55 лет.

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Напомним, вопрос о реконструкции СКК возник в связи с тем, что Петербург получил право принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Члены Градсовета Петербурга и архитекторы раскритиковали первоначальный проект и несколько раз отказывались согласовывать фактический снос СКК, но потом согласились с возможностью реконструкции здания СКК «с изменением его облика».

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