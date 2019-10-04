Калининград, , 19:30 — REGNUM

Рабочая встреча губернатора Антона Алиханова и председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Пресс-служба Правительства Калининрадской области

В Калининграде сегодня, 4 октября, прошёл выездной круглый стол по проблемам развития особо охраняемых территорий, который провёл председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе дискуссии губернатор Калининградской области Антон Алиханов представил план по приданию статуса национального парка Балтийской косе. Он также рассказал о реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в области охраны окружающей среды.

На встрече обсуждалась федеральная поддержка экологических проектов региона — берегоукрепления, развития системы очистных сооружений, нефтедобычи на Балтике.