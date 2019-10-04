Казань, , 19:19 — REGNUM Туристский поток в регионы Приволжского федерального округа в 2018 году составил 14,2 млн человек. Об этом стало известно по итогам заседания Совета округа, посвященного развитию внутреннего и въездного туризма, которое провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров, сообщили в пресс-службе представительства.

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В прошлом году регионы округа посетили 765 тыс. иностранных гостей. По сравнению с данными за 2015 год, турпоток увеличился на 31,7%.

В Поволжье сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, однако возможности округа в сфере туризма раскрыты ещё не в полной мере.

По словам Комарова, туристическая отрасль является исключительно важным направлением экономики страны, она стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений.

«Наличие единой судоходной системы, стержнем которой выступает бассейн реки Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта «Великий Волжский путь», — считает Комаров.

Он добавил, что проект будет способствовать продвижению перспективных круизных направлений, которые определенны Стратегией развития туризма РФ на период до 2035 года. Это комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2016 года регионы Поволжья подписали на V Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге соглашение о создании нового туристического маршрута «Великий Волжский путь». Проект объединяет 14 регионов округа, распложенных на Волге или в небольшом от нее удалении. Власти Татарии на форуме в Севастополе в ноябре 2017 года заявляли, что поездки по двум маршрутам проекта уже могут заказать туристы. Тогда в продажу вышли туры «Казань — Чебоксары — Йошкар-Ола» и «Казань-Самара-Ульяновск». Планировалось, что еще 15 маршрутов проработают и запустят в 2018 году.