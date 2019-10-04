Бишкек, , 19:12 — REGNUM Киргизия имеет огромный энергетический потенциал, который позволит создать в республике региональную вычислительную инфраструктуру, необходимую для искусственного интеллекта, хранения и обработки больших данных. Об этом на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

«В перспективе сама информация будет иметь ценность цифрового золота. Вместе с тем, мы должны с осторожностью относиться к влиянию криптовалюты на экономику», — подчеркнул глава государства.

По словам киргизстанского лидера, использование высоких технологий изменит привычные сектора экономики и окажет положительное влияние на бизнес и экономику в целом.

«Через использование искусственного интеллекта повысится производительность труда. Откроются новые возможности. Опираясь на них, за короткое время сможем выйти на новый уровень развития», — подытожил президент Жээнбеков.