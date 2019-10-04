Казань, , 18:59 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает круизный туризм стратегически важным направлением туристической отрасли. Об этом он заявил на Совете округа в Казани, который провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Для развития этого вида туризма необходимо комплексное развитие береговой инфраструктуры и обновление круизного флота», — отметил глава области.

По его словам, регион подготовил заявку в Ростуризм о развитии кластера «Ока — Волга». Проект предусматривает создание в 14 круизных центрах области необходимых для круизного туризма объектов. В частности, указаны работы по строительству берегоукреплений, причалов, проведении дноуглубительных работ, установке дебаркадеров и пассажирских павильонов. Всего предполагается создать 56 объектов.

«Однако мы помним о наличии критерия софинансирования объектов из внебюджетных источников в соотношении 1 к 3», — сказал губернатор.

Он добавил, что привлечь внебюджетные средства будет затруднительно в связи с сезонностью бизнеса и предложил предусмотреть возможность создания объектов инфраструктуры круизного туризма без учета требования по софинансированию из внебюджетных источников.

Кроме того, глава Нижегородской области подчеркнул, что для для полного обновления круизного флота необходимо разработать комплексную программу обеспечения туроператоров и судоходных компаний пассажирскими судами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Совете Никитин говорил о развитии кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Ожидается, что к 2025 году число туристов, посетивших эти места может увеличиться с нынешних 400 тыс. до 1 млн человек ежегодно при условии развития соответствующей инфраструктуры.