Бишкек, , 18:55 — REGNUM За девять месяцев 2019 года из республиканского бюджета выделены стимулирующие гранты на финансирование 231 проекта в регионах Киргизии на общую сумму свыше 305 млн сомов (более 284,5 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов

Больше всего денег получили Джалал-Абадская область — свыше 63,7 млн сомов (59,4 млн рублей), Ошская область — более 53 млн сомов (49,4 млн рублей) и Чуйская область — свыше 50,6 млн сомов (47,2 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — более 47,1 млн сомов (44 млн рублей), Нарынская область — свыше 35,7 млн сомов (33,3 млн рублей) и Баткенская область — более 31,4 млн сомов (29,3 млн рублей).

Замыкает список Таласская область, которой достались стимулирующие гранты на сумму около 23,3 млн сомов (21,7 млн рублей).

Выделенные из республиканской казны деньги должны быть израсходованы на: