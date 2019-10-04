Симферополь, , 18:43 — REGNUM «Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом 4 октября журналистам рассказал исполняющий обязанности генерального директора КЖД Алексей Красоткин.

«Мы получили три электровоза и семь тепловозов. А также локомотивы ТЭП 70 ТС, электровозы ВЛ-10 и приобрели 166 новых вагонов — двухэтажные и плацкартные, которые будут поступать в Крым по мере их покупки Росимуществом и в зависимости от роста пассажиропотока», — отметил Красоткин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма вместе с КЖД прорабатывают варианты создания отдельного предприятия для перевозок пассажиров электричками.

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