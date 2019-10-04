Симферополь, 4 октября 2019, 18:43 — REGNUM «Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом 4 октября журналистам рассказал исполняющий обязанности генерального директора КЖД Алексей Красоткин.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма вместе с КЖД прорабатывают варианты создания отдельного предприятия для перевозок пассажиров электричками.
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