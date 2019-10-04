Москва, , 18:34 — REGNUM Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин выступил с докладом на всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года» в Москве 4 октября.

Алёшин отметил, что Ростехнадзор «на протяжении ряда лет осуществляет контроль хода подготовки объектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период» в соответствии с поручениями правительства. По словам руководителя ведомства, регулярность проверок приносит положительные результаты: число аварий год от года снижается (за три года с 2016-го по 2019-й оно уменьшилось более чем в два раза — с 68 до 23 случаев), то же относится и к числу инцидентов.

В ходе внеплановых проверок подготовки к грядущему отопительному периоду было обследовано более 16 тысяч объектов. Это меньше, чем в 2018 году, однако нарушений обязательных требований безопасности при этом выявили более 98 тысяч — на 13% больше, чем годом ранее. В результате проверок привлечено к административной ответственности 985 юридических лиц и более трех тысяч должностных лиц.

Анализируя результаты контроля, руководитель Ростехнадзора особо подчеркнул: «При снижении количества проведенных проверок число выявленных нарушений возросло, что свидетельствует о неудовлетворительном контроле со стороны руководства энергокомпаний за выполнением требований безопасности при подготовке к осенне-зимнему периоду».

По словам Алёшина, в числе наиболее характерных нарушений, выявляемых в ходе проверок субъектов электроэнергетики, — несоблюдение периодичности техобслуживания трансформаторных подстанций и линий электропередачи; неудовлетворительное состояние строительных конструкций, в том числе зданий, и трубопроводов; несвоевременное проведение ремонта оборудования. Типичными нарушениями, выявляемыми при проверке теплоснабжающих организаций, котельных и теплосетевых организаций, оказались высокий износ оборудования и сетей, неудовлетворительное состояние зданий и сооружений и эксплуатация технической базы сверх нормативного срока ее службы.

Алёшин констатировал, что прошедший отопительный период прошел без крупных аварий на объектах электроэнергетики, но подчеркнул, что «на предприятиях ЖКХ в отдельных регионах России не обошлось без аварийных ситуаций». Например, в январе в Самаре произошел прорыв участка трубопровода тепловой сети, что привело к отключению от теплоснабжения 471 жилого дома и более чем сотни соцобъектов на срок более суток.

«Всего же в городе Самара за прошлый отопительный сезон произошло 33 серьезных инцидента на тепловых сетях, приведших к нарушениям в теплоснабжении потребителей. Обращаю внимание, что на сегодня город Самара не готов к прохождению ОЗП, основания для выдачи паспорта готовности отсутствуют», — добавил Алёшин.

Неудовлетворительной назвал Алёшин и подготовку к наступающему отопительному периоду в Самаре сейчас: там запланирован капитальный ремонт и техническое перевооружение 9 из 1,5 тыс. км теплосетей, «что составляет всего 0,6% от общей протяженности. Этого явно недостаточно», — подчеркнул руководитель Ростехнадзора.

Он также обратил внимание на непростую ситуацию в Иркутской области, где положение усугубляют последствия летних паводков. Восстановлению инфраструктуры в пострадавших районах области Ростехнадзор уделяет особое внимание, проводя постоянный контроль и мониторинг за ходом подготовки объектов к ОЗП и устранением нарушений в срок, отметил Алёшин.

В рамках реализации своих полномочий Ростехнадзор приступил и к проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду.

Их, как напомнил глава Ростехнадзора, ожидает отказ в выдаче актов о готовности к отопительному периоду, если проверяющие выявляют эксплуатацию оборудования сверх ресурса, невыполнение плана подготовки к отопительному периоду, несоблюдение водно-химического режима и «долги» по выполнению в срок предписаний, влияющих на надежность работы систем.

Алёшин перечислил муниципальные образования (МО), которым уже отказано в выдаче паспортов готовности: Кораковский и Тымовский городской округа и городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, Селемджинский муниципальный район и город Тында в Приамурье, Верхнебуреинский муниципальный район в Хабаровском крае, город Пыть-Ях и Нефтеюганский район в Тюменской области.

Такие МО «должны устранять выявленные нарушения и продолжать подготовку к работе в осенне-зимний период 2019—2020 годов», напомнил Алёшин: «Указанные выше регионы имеют риски не получения паспортов готовности к отопительному периоду, в том числе из-за невыполненных в предписанный Ростехнадзором срок нарушений субъектами электроэнергетики и предприятиями ЖКХ».