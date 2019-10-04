Сочи, Краснодарский край, , 18:20 — REGNUM Граждане России должны активнее вовлекаться в самоуправление. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, регионах Российской Федерации — чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», — заявил Путин.

«Чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важные. И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день», — указал он.