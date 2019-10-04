Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM 2 ноября открывается прямой авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван (Армения). Осуществлять регулярные полеты будет авиакомпания Pegas Fly, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Рейсы запланированы по субботам, пока до конца марта. Из Нижнего Новгорода вылеты запланированы на 16:05 по местному времени, из Еревана — на 13:15 по местному времени. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 190, которые могут вместить до 100 пассажиров. Минимальный тариф включает ручную кладь, одно места багажа на пассажира, обмен билета и питание.

ИА REGNUM напоминает, в июне аэропорт «Стригино» открыл прямые рейсы в Салоники (Греция). Однако это направление действовало только в летнем расписании.