Сочи, Краснодарский край, , 18:00 — REGNUM Система здравоохранения гипотетически могла бы использовать корпоративные методы управления и такие подходы можно было бы обсудить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Тут говорят, надо тогда уходить тогда с системы обязательного страхования в корпорацию. Совсем необязательно — система страхования может и работать, обеспечивать бесплатность здравоохранения. А сама система может и работать (по корпоративному принципу)», — заявил Путин.

Он отметил, что в России существует ряд очень высокоэффективных корпораций, таких как «Росатом», и в связи с этим предложил участникам заседания наблюдательного совета обсудить новые организационные формы в социальной сфере.