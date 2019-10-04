Москва, , 17:55 — REGNUM В периоды экономической нестабильности традиционно популярным инструментом было и по сей день остается золото, сохраняющее свою стоимость, даже когда ценность бумажных валют снижается. По этой причине вклады в золото, а также акции золотодобывающих компаний, являются надежным способом долго срочного сохранения капитала.

Золото

При этом, как отмечает Эдгар Бижан, инвестиционный аналитик CFSManagement, помимо золота интерес для инвесторов могут представлять и другие драгоценные металлы, такие как платина или титан, которые используются в сфере производства электроники, учитывая, что объемы производства в этой сфере повышаются.

Приверженцам менее консервативного подхода к инвестициям могут быть интересны вложения в частный бизнес — безусловно, подобные инвестиции принято относить к разряду высоко рисковых, однако, профинансировав перспективный проект, потенциальная доходность при благоприятном развитии событий может существенно превышать среднерыночные показатели по сравнению со вкладами в традиционные классы активов.

Тренды в сфере венчурных инвестиций на мировом рынке демонстрируют положительную динамику: растет и объем венчурного финансирования, и общее количество сделок — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели выросли на 47% и 32% соответственно. На российском венчурном рынке с начала 2019 года повысился объем инвестиций и вместе с тем снизилось число сделок, из чего можно сделать вывод, что сделки становятся более крупными. Наиболее перспективными направлениями для инвесторов по-прежнему остаются здравоохранение, интернет-технологии и искусственный интеллект.

«Рассматривая инвестиции в рынок ценных бумаг, следует отметить, что снижение темпов потребления и роста сбережений, а также торговые войны, могут свидетельствовать о возможном приближающемся глобальном экономическом спаде», — говорит эксперт.

Дабы защититься от потери капитала ввиду возможного кризиса, целесообразными являются вклады в диверсифицированные портфели, включающие в себя инструменты с низкой степенью корреляции между собой. С целью снижения риска, инвесторы обращают все большее внимание на такие варианты вложений как индексные фонды, преимуществом которых является низкие расходы на обслуживание, и набирающие в последнее время популярность структурные продукты, которые дают инвесторам возможность полностью или частично защитить вложения от возможных убытков.