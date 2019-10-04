Ташкент, , 17:45 — REGNUM В Узбекистан объявили победителя тендера строительства первой фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 100 МВт в Навоийской области республики, сообщает Минэнерго Узбекистана.

«По результатам изучения и оценки технических и коммерческих предложений претендентов, тендерной комиссией победителем международного тендера объявлена компания «Masdar» (ОАЭ) с тарифом 2,679 центов США за 1 кВт. ч выработанной электроэнергии и сроком строительства в течение 12 месяцев», говорится в сообщении.

В предквалификационном отборе участвовали 23 компаниииз КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Южной Африки, России, Испании, Норвегии и Франции, из них 11 компаний прошли указанный отбор.