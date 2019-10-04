Москва, , 17:31 — REGNUM В России появился целый набор механизмов, направленных на отбор талантливых и перспективных молодых людей на должности. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«У нас в последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей», — заявил Путин.

«Прежде всего мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялась бы на всю страну», — подчеркнул он.