Москва, , 17:29 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что цена транзита российского газа через территорию Украины будет определятся в соответствии с евросоюзным законодательством. Об этом Новак заявил в интервью радиостанции Business FM.

Цена на газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новак пояснил, что сейчас тариф на транзит газа определяется исходят из прокачки тысячи кубометров газа на расстояние в 100 километров. Однако в будущем цена транзита газа по территории Украины будет определяться совершенно по-другому, связано это будет с входом в газотранспортную системы и выходом.

«В соответствии с европейским законодательством цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством», — подчеркнул министр Новак.

Напомним, что действующий сейчас российско-украинский транзитный договор истекает 31 декабря 2019 года и нового договора пока не предвидится, хотя переговоры об этом идут при посредничестве Евросоюза.