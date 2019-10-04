4 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Должна быть внятная стратегия России на постсоветском пространстве, наполненная конкретными решениями и реальными делами. Иначе Москва рискует укрепить пресловутый «санитарный кордон» по периметру России косвенной поддержкой мечтателей о кружевных трусиках в ЕС

Сергей Артёменко, , 20:23 — REGNUM Россия заблокировала поставки угля на Украину через Белоруссию, возмущаются местечковые украинские шовинисты. Они требуют от Владимира Зеленского не иначе как безотлагательно покончить с коррупцией, дать по рукам местным «смотрящим» и Кремлю заодно, который якобы виновен в украинском криминальном бардаке.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Украина обладает огромными запасами каменного угля, на которую была завязана генерация электроэнергии. До государственного переворота в 2014 году и даже в первый год последовавшей за ним гражданской войны украинские националисты упорно твердили о нахлебничестве Донбасса, убыточности донецких угледобывающих предприятий, требовали закрытия убыточных шахт на востоке постсоветской республики.

После суверенизации Донецкой и Луганской Народных Республик они же предрекали скорый крах «сепаратистов», размежевавшихся с охваченной шовинистическим угаром Украиной, горячо приветствовали импорт угля из Казахстана, ЮАР и США. Африканский и американский уголь обходился украинским предприятиям в разы дороже, чем «убыточный» донецкий. Олигархический режим Петра Порошенко преподносил это как необходимую жертву на алтарь политической цели — отдаления от России на «пути в Европу».

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Со временем встал вопрос импорта угля из России, что позволяло сэкономить и без того дырявый бюджет Украины. Без лишней огласки Пётр Порошенко и Александр Лукашенко договорились о таких поставках. Российский уголь стал ввозиться как «белорусский» при том, что в Белоруссии есть только бурый уголь. Месторождения бурого угля были признаны бесперспективными ещё во времена СССР, и изменить ситуацию с заявленными миллиардными проектами не смог даже Николай фон Келлер.

Никто не смог создать в сложившейся ситуации больших проблем, как ревнивые не по разуму «патриоты». Прознав о поставках угля через Белоруссию, украинские и белорусские националисты стали безудержно критиковать Минск и Киев, вбрасывая через местные и польские издания фейки про реэкспорт угля из ДНР.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Идя навстречу многочисленным пожеланиям «представителей патриотической общественности», министерство экономического развития России с июня выдаёт специальные разрешения на поставку угля на Украину. Казалось бы, экономию средств и повышение контроля надо приветствовать. Однако русофобам Россия не может угодить по определению.

С октября эти поставки прекращены, заявил украинский депутат от националистической партии «Отечество», председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец. Комментируя перекрытие «белорусского коридора» поставок, он констатировал: «Ситуация с заполнением угольных складов ТЭС накануне зимы и без этого была неудовлетворительной, теперь станет катастрофической».

Волынец пояснил, почему ранее критиковал такие поставки: «Потому что для Кремля это не товар, а геополитическое оружие».

Он припомнил проблемы с поставками российских газа и угля ранее — по его мнению, исключительно по вине российской стороны, а также «навязанные» Россией контракты на поставку российской электроэнергии. «Убытки понесли украинские энергетические предприятия», — рассказал он.

«Ежемесячно на Украину через Белоруссию поставлялось 300−400 тыс. тонн российского угля», — поведал Волынец.

Теперь же, по его словам, существует угроза «создания огромного дефицита энергетического угля в опаснейший момент — зимой». Националист предложил в такой ситуации не искать сближения с Москвой по энергетическим вопросам, а максимально дистанцироваться от России («унезалежлюватись від неї»).

Кроме того, он предложил «срочно навести порядок на государственных угледобывающих предприятиях, побороть коррупцию и «смотрящих». Волынец обвинил власти в терроризме и услужении местным олигархам, заинтересованным в минимальных ценах на электроэнергию, что также ведёт, по его мнению, в «московскую энергетическую кабалу».

В общем, всего-то ничего — победить коррупцию на Украине, причём срочно. Вероятно, генеральный спонсор акции — Ринат Ахметов, владелец украинских угольных шахт, СМИ и многого другого.

Ринат Ахметов

Судя по данным с белорусской стороны, в поставках российского угля на Украину задействовано около десятка белорусских компаний, зарегистрированных с 2014 года. Они наполняют реальным содержанием договорённости политического руководства Украины и Белоруссии. Благодаря посредничеству Лукашенко десятки миллионов долларов ежегодно зарабатывают предприимчивые люди из России, Белоруссии и с Украины. Такая схема не работала бы, если бы хотя бы одна из сторон этого треугольника осталась внакладе — таковы законы бизнеса.

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С начала 2019 года, по данным Белстата, белорусские поставки угля на Украину составили около 1,5 млн т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли в сотни раз как в физическом, так и в денежном выражении.

Владимир Зеленский встретился 4 октября с Александром Лукашенко и обсудил вопросы двусторонней торговли. Шла речь о поставках из Белоруссии энергетических товаров. Особый интерес Минска и Киева вызывает, прежде всего, поставка на украинский рынок нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из льготной российской нефти. За годы так называемой независимости украинская нефтепереработка деградировала до такой степени, что обычный автомобильный бензин импортируется не только из Белоруссии, но даже из стран Евросоюза.

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«Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные… И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии по итогам переговоров с Зеленским.

Минск заинтересован в транзите нефти через Украину. До этого он неоднократно пытался продемонстрировать «нефтяную независимость», тратя российскую «поддержку» на экономически несостоятельные, но важные для пропаганды прожекты вроде импорта «выгодной» нефти из Венесуэлы, Азербайджана, Нигерии и других стран. Периодически дипломатами и отирающими чиновничьи кабинеты «советниками» поднимается формально упразднённый вопрос участия Белоруссии в проекте черноморского СПГ-терминала.

«Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков», — сообщил 4 октября Лукашенко, выступая в Житомире на II Форуме регионов Украины и Белоруссии.

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Лукашенко внёс ясность в актуальные приоритеты отношений Минска с Киевом: «Это в первую очередь топливно-энергетический, агропромышленный комплекс, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем необходимо поддерживать проекты в этой области».

В сложившейся ситуации Москва могла бы пойти навстречу украинским друзьям и партнёрам, ввести запрет на экспорт угля, газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и других товаров на Украину. Однако решено обойтись повышением пошлин и квотами. В этом есть своя логика — пополнять российский бюджет надо, равно как и сохранять рабочие места на российских предприятиях.

Другое дело, что нет объяснения перекрёстному субсидированию Украины и Белоруссии за счёт российского бюджета, недополучающего налогов и пошлин от экспорта по «интеграционным» ценам. Если руководители Украины и Белоруссии заявляют о «суверенитете» и «независимости» этих искусственно отторгнутых от России территорий, строят свои «нации», то из этого следует вполне логичный вывод о переводе отношений на меркантильную основу.

Впрочем, как справедливо заметил сегодня Лукашенко, должна присутствовать «не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины». Должна быть внятная стратегия России на постсоветском пространстве, наполненная конкретными решениями и реальными делами. Иначе Москва рискует укрепить пресловутый «санитарный кордон» по периметру России косвенной поддержкой мечтателей о кружевных трусиках в ЕС.