Кисловодск, Ставропольский край, , 17:22 — REGNUM Перспективы развития Кавказских Минеральных Вод зависят от инфраструктуры, и власти работают над ее развитием. Многое уже сделано, и при помощи федерального центра можно сделать еще больше, рассказал 4 октября журналистам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который принял участие в фестивале молодого вина в Кисловодске.

«Мы понимаем, где нам Федерация поможет. Сейчас при наличии денег на развитие инфраструктуры можно строить и строить. Так, в Ессентуках мы введи восемь новых — не отреставрированных, а новых объектов инфраструктуры. Со следующего года Железноводск еще тремя новыми санаториями пополнится. В Кисловодске сейчас 17 строек. Поэтому хорошее развитие, привязать еще новую инфраструктуру, дать хороших событий, ну, может быть, еще в Кисловодск добавить игровую зону, ну это такая далекая перспектива, но мы над ней работаем», — рассказал о достигнутом и планах на будущее губернатор.

Позже в этот же день Владимиров, посетив торжественную церемонию открытия Каскадной лестницы в Железноводске, сказал, что работа по развитию курортов Кавминвод продолжится.

«Мы должны продолжать свою работу. Задач развития города Железноводска, Ставропольского края, которые надо выполнить — ещё очень много», — цитирует Владимирова его пресс-служба.

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