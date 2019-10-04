Казань, , 17:14 — REGNUM Число посетителей туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» к 2025 году может достичь 1 млн человек в год. Об этом заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин, выступая с докладом на заседание Совета округа, которое провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Совещание посвящено вопросам внутреннего и въездного туризма.

По словам Никитина, в рамках развития кластера многое сделано в течение двух последних лет. Воссоздан Успенский собор Свято-Успенского монастыря Саровской пустыни и открыт Центр славянской культуры в селе Дивеево. Для комфортной логистики построены объездная дорога и мост в Сарове, юго-восточный объезд центральной части села Дивеево, высвобождены исторические здания монастырей, занимаемых гражданскими структурами.

В 2011 году эти места посетили около 80 тыс. человек, в 2019-м году число паломников достигло уже 400 тыс. человек, что позволяет рассчитывать на 1 млн туристов к 2025 году.

«Разумеется, при условии создания соответствующей инфраструктуры», — добавил Никитин.

Он подчеркнул, что Нижегородская область является одним из популярных туристических направлений, занимая в России 8-е место и 2-е в Приволжском федеральном округе. В течение 10 лет туристскоэкскурсионный поток в область вырос с 985 тыс. до 2,75 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году проект туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» поддержал президент России Владимир Путин. Общая сумма финансирования составляет более 14 млрд рублей. Из них более 11 млрд — средства федерального бюджета и около 3 млрд — регионального. В феврале, согласно распоряжению правительства РФ, на развитие кластера до 2021 года направили более 1 млрд рублей. Объем субсидий в 2019 году составит 222 млн рублей, в 2020 году — 380 млн рублей, а в 2021 — 400 млн рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию участка дороги Ардатов — Дивеево и очистных сооружений в Дивееве, строительство водозаборного узла и сети водоснабжения села. Также средства планировалось направить на строительство юго-восточного автомобильного обхода Дивеева, реконструкции железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе.