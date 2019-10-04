Житомир, Украина, 4 октября 2019, 17:07 — REGNUM Киев и Минск договорились сотрудничать в вопросе организации поставок на рынок Белоруссии углеводородного сырья с мировых рынков. Об этом 4 октября в Житомире заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он намекнул, что эти переговоры не были направлены против России.
При этом он заявил о готовности увеличить поставку нефтепродуктов на украинский рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается. По его словам, Кремль может потерять рынок, принимающий 20−25 млн тонн нефти в год.