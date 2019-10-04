Москва, , 16:59 — REGNUM В сфере оплаты труда сегодня есть гораздо более важные задачи и вопросы, чем ориентироваться на красивые статистические данные о размере зарплаты, необходимой гражданам для счастья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Данные исследования сервиса поиска работы SuperJob показывают, что для среднестатистического гражданина РФ необходима сумма в 161 тыс. рублей в месяц для «счастья». Нилов считает такие цифры «условными».

"Многое зависит и от места опроса, и от условий, и от опрашиваемой социальной группы. При этом в ряде случаев нужно учитывать фактор не только региона, но даже конкретного места проживания в этом регионе. Например, странно сравнивать результаты опроса в центре Москвы или на Рублевке с данными, полученными в менее благополучных районах столицы. А еще более явный разрыв получится, если опросить жителей российской глубинки, в сельской местности. Поэтому не стоит ориентироваться на результат, напоминающий, скорее, среднюю температуру по больнице», — заявил Нилов.

По словам Нилова, сегодня не стоит опираться на такие данные и тем более ориентироваться на них, как на объективный показатель.

«Основная цель при нынешней системе социально-трудовых отношений состоит в том, чтобы добиваться общего повышения минимального размера оплаты труда. Сегодня это примерно 12 тыс. рублей, и такую сумму получают миллионы наших граждан. Не менее важно вывести людей из черной и серой зоны трудоустройства. Вот эти проблемы на данный момент гораздо более актуальны», — подчеркнул Нилов.