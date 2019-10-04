Нижний Новгород, , 16:52 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал предложение регионального следственного управления СКР о направлении средств, взысканных за налоговые преступления, на покупку жилья для детей-сирот. Он отметил важность проблемы и значимость того факта, что к ней привлекает внимание Следственный комитет, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Он отметил, что по результатам проверок в течение 7 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет области поступило благодаря деятельности следственного управления 95 млн рублей.

«Всего же в этом году на обеспечение жильем детей-сирот в бюджете запланировано более 715 млн рублей», — отметил глава региона и добавил, что данные расходы формируются поступлениями от деятельности следователей.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские следователи подсчитали, что за счет средств, которые возвращаются в региональный бюджет в результате расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, только за первое полугодие 2019 года удастся обеспечить жильем около 150 детей-сирот.

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