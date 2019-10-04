Санкт-Петербург, 4 октября 2019, 16:49 — REGNUM Эксперимент с самозанятыми можно продолжать, хотя правильнее было бы развивать систему получения патентов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 4 октября, депутат парламента Петербурга Ирина Иванова, комментируя заявления спикера Совета Федерации.
Как сообщалось ранее, Валентина Матвиенко предложила распространить эксперимент с налогом на самозанятых граждан на всю территорию страны с 2020 года. В четырёх пилотных регионах по этой программе уже зарегистрировались 200 тысяч человек, эксперимент можно считать успешным, отметила она.