Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Эксперимент с самозанятыми можно продолжать, хотя правильнее было бы развивать систему получения патентов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 4 октября, депутат парламента Петербурга Ирина Иванова, комментируя заявления спикера Совета Федерации.

Как сообщалось ранее, Валентина Матвиенко предложила распространить эксперимент с налогом на самозанятых граждан на всю территорию страны с 2020 года. В четырёх пилотных регионах по этой программе уже зарегистрировались 200 тысяч человек, эксперимент можно считать успешным, отметила она.

«Я не уверена, что промежуточные итоги этого эксперимента можно назвать успешными. Нам ведь говорили о двадцати миллионах потенциальных самозанятых. Пока зарегистрировался лишь 1% этих граждан.

Но если люди хотят регистрироваться таким образом, никакой проблемы в этом нет. Главное, чтобы это было добровольным.

Вместе с тем мне кажется, что правильнее было бы развивать уже существующую систему получения патентов. Всегда лучше развивать ту систему налогообложения, которая уже существует и к которой люди уже привыкли», — отметила Ирина Иванова.