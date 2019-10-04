Нью-Дели, , 17:58 — REGNUM В Индии запустили первый в истории страны частный поезд под названием «Теджас экспресс». Об этом 4 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

«Теджас экспресс» будет курсировать по маршруту между городами Лакхнау и Дели, штат Уттар-Прадеш. Время в пути составит всего 6 часов, что делает новый поезд самым быстрым на указанном маршруте. «Теджас экспресс» будет ходить по маршруту шесть дней в неделю за исключением вторника. Вместимость состава поезда составляет 758 пассажиров.

На официальной церемонии открытия главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поздравил пассажиров первого поезда «Теджас экспресс».

«Вам посчастливилось стать частью новой страницы истории железнодорожного транспорта Индии», — заявил политик.

Он также выразил надежду на то, что подобные частные инициативы позволят увеличить интенсивность сообщения между другими городами региона.