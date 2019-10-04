Москва, , 16:45 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Российскую Федерацию, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала Матвиенко.

В ходе парламентских слушаний в Совфеде спикер нижней палаты парламента высоко оценила результат эксперимента, который проходит в четырех регионах страны: Москва, Московская область, Калужская область и Татария.

По данным ФНС на май 2019 года порядка 74 тыс. самозанятых граждан в России уже зарегистрировались и платят налог на профессиональный доход (НПД).

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