Копенгаген, , 17:51 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен в ходе презентации проекта государственного бюджета отметил, что правительство не сможет удовлетворить все требования «красных партий». Глава ведомства также призвал различные политические силы Дании отказаться от части ультиматумов в ходе предстоящих переговоров относительно распределения резервных средств суммой в 310 млн долларов в 2020 году.

Ваммен призвал проправительственные партии расставить приоритеты или же искать альтернативные источники финансирования своих инициатив и предложений.

«Если они хотят использовать больше средств — пусть ищут спонсоров», — заявил Ваммен. Вместе с тем, глава ведомства отметил, что правительство искренне приглашает остальные партии за стол переговоров с тем, чтобы можно было выработать наилучший вариант государственного бюджета — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Предложенный правительством проект бюджета на 2020 год предполагает значительное усиление основных элементов государства всеобщего благоденствия. Министр финансов в связи с этим отметил, что датская экономика способна выполнить поставленные задачи. Однако глава ведомства не исключил сложностей ввиду неясности ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС, а также ввиду «торговых войн» между Китаем и США.